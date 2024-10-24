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В Калужской области обнаружили обломки украинского беспилотника

Шапша: в Боровском районе Калужской области обнаружили обломки украинского БПЛА

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Телеграм-канал «Роман Старовойт»

В лесном массиве Боровского района Калужской области были обнаружены обломки беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«В Боровском районе в лесном массиве обнаружены обломки БПЛА самолетного типа. Напоминаю, что после работы ПВО обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб», — рассказал он.

Шапша сообщил, что оперативные службы уже выехали на место обнаружения обломков беспилотника. Он предупредил, что нельзя самостоятельно трогать обломки, так как на них может быть взрывчатка. Важно незамедлительно сообщить о находке в экстренные службы.

24 октября беспилотники атаковали сразу четыре населенных пункта в Белгородской области. Так, в городе Шебекино пострадал многоэтажный жилой дом, повреждения получила кровля, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Минувшей ночью силы ПВО за ночь уничтожили семь беспилотников ВСУ над Россией.

Ранее российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ.

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