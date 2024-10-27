Полиция Шри-Ланки задержала пару из России

На Шри-Ланке туристическая полиция округа Канди задержала пару из России. Об этом сообщила газета Daily Mirror.

По данным издания, россиян задержали накануне вечером в районе Ханата. Ими оказались 39-летний мужчина и 32-летняя женщина.

Пару обвинили в нарушении иммиграционного законодательства. В частности, россияне находились на территории страны без визы. Для дальнейшего расследования их передали полиции Канди.

В сентябре на острове Панган, расположенном в Таиланде, туристическая полиция задержала двоих россиян, обвинив их в нелегальной работе.

По информации издания Matichon, 35-летний Евгений М. приехал на остров по туристической визе. У него не было денег на жилье и еду, из-за чего он обратился за помощью к своему соотечественнику, ресторатору Анатолию Ф. Тот решил нанять его на несколько дней в качестве электрика. Россиянину платили едой и небольшой суммой денег.

Ранее турист из России попытался изнасиловать корову в Таиланде и был задержан.