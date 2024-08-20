Турист из России попытался изнасиловать корову в Таиланде и был задержан

Россиянина задержали в Таиланде по подозрению в зоофилии, пишет The Sun.

На прошлой неделе 26-летний Евгений Кувшинов, отдыхавший в Сураттхани, увидел на улице быка и корову. Он разделся и сначала подошел к самцу, а затем переключил свое внимание на самку, привязанную к деревянному забору. Он, предположительно, попытался взобраться на корову, намереваясь изнасиловать животное, но она отреагировала на это агрессивно, повалила нападавшего на землю и попыталась его забодать.

К тому времени местные жители, заметившие, что по полю бродит голый мужчина, уже вызвали полицию. На место происшествия также прибыли медики. Они оказали помощь раненому туристу, но отказались госпитализировать его из-за его буйного поведения.

«Мы нашли каннабис в его машине, так что, возможно, он был под кайфом. Его действия говорят о том, что он пытался сделать что-то грязное с коровой», — заявил парамедик.

Полицейские пока не могут точно сказать, действительно ли Кувшинов пытался заняться сексом с животным. В настоящее время турист находится в местном отделении полиции.

Ранее в Пермском крае задержали мужчину, подозреваемого в краже и изнасиловании козленка.