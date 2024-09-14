В Таиланде россиянин попал за решетку, работая за еду

На острове Панган, расположенном в Таиланде, туристическая полиция задержала двоих россиян, обвинив их в нелегальной работе. Об этом сообщило тайское издание Matichon.

По информации издания, 35-летний Евгений М. приехал на остров по туристической визе. У него не было денег на жилье и еду, из-за чего он обратился за помощью к своему соотечественнику, ресторатору Анатолию Ф. Тот решил нанять его на несколько дней в качестве электрика. Россиянину платили едой и небольшой суммой денег.

Во время выполнения работ в ресторане приехала полиция. Евгения М. обвинили в нелегальном трудоустройстве, а Анатолия Ф. — в предоставлении работы. Сейчас решается вопрос о мере наказания. Им грозит штраф или депортация.

В конце августа в округе Напа (Калифорния, США) арестовали танцора из американской версии шоу «Танцы со звездами» Артема Чигвинцева по обвинению в домашнем насилии. Как рассказали в офисе шерифа округа Напа, пострадавшая сотрудничает со следствием.

Ранее в Европе арестовали россиянина, объявленного в розыск Интерполом.