Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Таиланде россиянин попал за решетку, работая за еду

Matichon: в Таиланде задержали двоих россиян по делу о нелегальной работе

close
Depositphotos

На острове Панган, расположенном в Таиланде, туристическая полиция задержала двоих россиян, обвинив их в нелегальной работе. Об этом сообщило тайское издание Matichon.

По информации издания, 35-летний Евгений М. приехал на остров по туристической визе. У него не было денег на жилье и еду, из-за чего он обратился за помощью к своему соотечественнику, ресторатору Анатолию Ф. Тот решил нанять его на несколько дней в качестве электрика. Россиянину платили едой и небольшой суммой денег.

Во время выполнения работ в ресторане приехала полиция. Евгения М. обвинили в нелегальном трудоустройстве, а Анатолия Ф. — в предоставлении работы. Сейчас решается вопрос о мере наказания. Им грозит штраф или депортация.

В конце августа в округе Напа (Калифорния, США) арестовали танцора из американской версии шоу «Танцы со звездами» Артема Чигвинцева по обвинению в домашнем насилии. Как рассказали в офисе шерифа округа Напа, пострадавшая сотрудничает со следствием.

Ранее в Европе арестовали россиянина, объявленного в розыск Интерполом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами