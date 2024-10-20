Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Властям трижды не удалось запустить энергосистему Кубы

У властей Кубы пока не получается перезапустить энергосистему страны

close
Norlys Perez/Reuters

Экстренным службам Кубы пока не удается перезапустить энергосистему страны, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что третья попытка властей восстановить подачу электроэнергии, которую ремонтные бригады предприняли поздно вечером 19 октября, окончилась неудачей и оставила более 11 млн человек в темноте.

Как писали местные СМИ, в первый раз электросеть острова вышла из строя около 12:00 18 октября из-за аварии на ТЭЦ. На следующее утро произошел новый сбой. После этого власти сообщали о прогрессе в восстановлении подачи электроэнергии, но в итоге объявили, что электросеть снова вышла из строя.

«Сегодня (19 октября. — «Газета.Ru») в 22:25 снова произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы», — написала в соцсетях компания Havana Electric.

Этот пост был вскоре удален.

«Третий сбой в работе электросети знаменует собой серьезную неудачу в усилиях правительства по быстрому восстановлению электроснабжения истощенных жителей, уже страдающих от острой нехватки продовольствия, лекарств и топлива», — отмечает Reuters.

В министерстве энергетики Кубы назвали процесс восстановления энергосистемы сложным.

Ранее житель Кубы рассказал «Газете.Ru» о тотальном блэкауте на острове.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами