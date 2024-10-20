Властям трижды не удалось запустить энергосистему Кубы

Экстренным службам Кубы пока не удается перезапустить энергосистему страны, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что третья попытка властей восстановить подачу электроэнергии, которую ремонтные бригады предприняли поздно вечером 19 октября, окончилась неудачей и оставила более 11 млн человек в темноте.

Как писали местные СМИ, в первый раз электросеть острова вышла из строя около 12:00 18 октября из-за аварии на ТЭЦ. На следующее утро произошел новый сбой. После этого власти сообщали о прогрессе в восстановлении подачи электроэнергии, но в итоге объявили, что электросеть снова вышла из строя.

«Сегодня (19 октября. — «Газета.Ru») в 22:25 снова произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы», — написала в соцсетях компания Havana Electric.

Этот пост был вскоре удален.

«Третий сбой в работе электросети знаменует собой серьезную неудачу в усилиях правительства по быстрому восстановлению электроснабжения истощенных жителей, уже страдающих от острой нехватки продовольствия, лекарств и топлива», — отмечает Reuters.

В министерстве энергетики Кубы назвали процесс восстановления энергосистемы сложным.

Ранее житель Кубы рассказал «Газете.Ru» о тотальном блэкауте на острове.