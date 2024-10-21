«Поражение Санду и Запада»: что говорят в России о выборах в Молдавии Санду заявила, что большинство молдаван поддержали курс на вступление в Евросоюз

Евросоюз заподозрил Россию во «вмешательстве» в президентские выборы в Молдавии. Первый тур предварительно завершился победой Майи Санду, но ей не удалось набрать достаточно голосов для переизбрания за один этап. А референдум о вступлении в ЕС с минимальным отрывом прошел в пользу сторонников евроинтеграции. Однако власти республики посчитали, что этого достаточно для внесения изменений в конституцию страны. Что думают о молдавских выборах в России — в материале «Газеты.Ru».

Россия несет ответственность за «беспрецедентное вмешательство» в первый тур молдавских президентских выборов и референдум о евроинтеграции, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. По его словам, Еврокомиссия подозревает не только Москву, но и «ее сторонников» в якобы скупке голосов, перевозке избирателей и пропаганде.

Однако, как признался Стано, полной информации о ходе выборов у Еврокомиссии пока нет, и она ждет официальных результатов голосования и оценок со стороны международных наблюдателей. Представитель ЕС подчеркнул, что после этого будут сделаны окончательные выводы.

«Криминальные силы»

Подсчет голосов в Молдавии все еще продолжается. По данным ЦИК республики, после обработки 98,56% протоколов лидируют в гонке за пост президента действующий лидер страны Майя Санду и оппозиционный кандидат, бывший генпрокурор Александр Стояногло. Они получают по 42,07% и 26,27% голосов соответственно и встретятся во втором туре 3 ноября.

close RTR Moldova/YouTube

Что касается референдума о вступлении в ЕС, который проходил параллельно президентским выборам, то после обработки 98,6% протоколов курс в ЕС поддержали 50,27%, против высказались 49,73% . То есть преимущество сторонников евроинтеграции оказалось менее одного процента, что не помешало Санду посчитать плебисцит правомочным для внесения изменений в конституцию с целью закрепления движения Молдавии в Евросоюз.

«Народ Молдавии выразил свою волю, и большинство граждан поддержали европейский путь», — сказала Санду на брифинге, отметив, что проголосовавшие на референдуме спасли «путь к прогрессу».

При этом пока ЦИК считал голоса, внутри Молдавии стабильно лидировали противники интеграции, чаша весов сместилась в обратную сторону лишь после обработки бюллетеней с зарубежных участков. На это обратили внимание оппозиционные политики, связавшие изменение результатов с попытками власти «подтянуть проценты» для достижения нужных ей показателей. Санду объяснила неблагоприятные итоги масштабным вмешательством в выборы «криминальных сил» при поддержке иностранных государств. Она утверждала, что преступные группировки попытались купить около 300 тыс. голосов . Впрочем, обвинять во всем Россию она не стала.

«Несвободная кампания»

В Москве на откровения Санду уже отреагировали. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, молдавскому президенту стоит предоставить доказательства о «криминальных силах», пытавшихся отнять у нее голоса.

«Неплохо [было бы] также, чтобы госпожа Санду объяснила такое количество голосов, несогласных с ее линией. Это тоже «преступные группировки»? Или она имеет в виду, что граждане Молдовы, которые ее не поддерживают, ассоциируются у нее с «преступными группировками»? Тут очень много нюансов», — заметил Песков.

Он добавил, что в Москве обратили внимание на аномальный прирост голосов за Санду и евроинтеграцию ближе к концу подсчета голосов. Песков подчеркнул, что все это вызывает много вопросов.

«В условиях даже вот такой несвободной избирательной кампании мы видим, как много людей не являются сторонниками идеологии действующего президента Санду, это обращает на себя внимание», — заключил представитель Кремля.

«Поражение Санду»

Опрошенные «Газетой.Ru» депутаты же заметили сигнал от молдаван в ходе референдума по курсу в ЕС. Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина считает, что жители республики преимущественно не поддержали евроинтеграцию.

«То, что для многих стало неожиданностью, было вполне предсказуемо — молдаване сами не поддержали желание стать частью так называемого европейского сообщества друзей, которое превратилось в засилье радикальной американской повестки. В ЕС нужно отдавать весь суверенитет, не получая ничего взамен. И этого молдаване не захотели. Теперь их будут пытаться силовым путем заставить любить Евросоюз. Надеюсь, что у народа Молдавии хватит возможности к сопротивлению», — отметила депутат.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин назвал вступление в ЕС главным вопросом этих выборов.

«Это поражение Майи Санду и ее западных покровителей. Референдум о внесении поправок в конституцию — главный вопрос, — если ориентироваться на результаты на утро 21 октября, не состоялся. Впоследствии они начали натягивать проценты, что результат «за» достиг отметки в 50% голосов. В любом случае при той безудержной фальсификации, к которой прибегали даже до начала выборов, все сработало не так, как хотелось властям», — продолжил депутат.

Он добавил, что теперь Санду будет сложно реализовать все поставленные задачи, даже если она выйдет победителем из второго тура президентских выборов. Затулин указал, что честным путем сделать это у нее нет никаких шансов.

«Санду будет трудно реализовать все замыслы, направленные на ускоренную сдачу государственности Молдавии Румынии, чтобы за счет этого совершить хадж в Европу. Вряд ли получится у нее манипулировать и репрессировать оппозицию так же, как это было до выборов. Но тут не должно быть никаких иллюзий — Санду насквозь лживый политик, как и ее подельники», — заключил депутат.

«Общественный разворот»

В Совфеде во многом разделяют взгляды своих коллег из Госдумы. Так глава международного комитета СФ Григорий Карасин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что молдавское общество явно усомнилось в необходимости вступления страны в Евросоюз.

«Итоги голосования показали, что молдавское общество разворачивается в сторону политического плюрализма и какой-то открытости для оппозиционных партий. Преимущество, с которым предварительно лидирует Санду, выливается в какие-то небольшие проценты. Кроме того, до конца не ясно как прошел референдум о присоединении к ЕС. Но в любом случае значительное количество голосовавших выразили сомнения относительно целесообразности пути Молдавии в ЕС», — уверен сенатор.

В то же время первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров обратил внимание на нечестность предвыборной кампании в целом. Поэтому, по его мнению, лидерство Санду в первом туре было ожидаемо.

«По сути, вся кампания была подстроена и реально с ней не мог соревноваться ни один кандидат. В частности, множество избирателей, проживающих в России, просто не получили возможность для участия в выборах. Референдум о вхождении в ЕС завершился разделением избирателей практически пополам. Сам по себе вопрос достаточно сложный. Не исключено, что по мере развития ситуации на Украине количество желающих проследовать за ней по пути в Евросоюз будет постепенно снижаться», — резюмировал сенатор.