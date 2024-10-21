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Санду заявила о подкупе 150 тысяч молдавских избирателей

Санду: 150 тысяч избирателей на выборах президента Молдавии были подкуплены

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Liesa Johannssen/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, заявила, что 150 тысяч избирателей в стране были подкуплены «ради атаки на суверенитет». Ее слова приводит РИА Новости.

«Враги нашего народа хотят разделить Молдавию, бандиты, которые любой ценой хотят вернуться к власти, используют демократию как слабое место», — заявила она.

По ее словам, их целью была покупка 300 тысяч голосов.

«То, что 150 тысячам людей заплатили за их голоса, показывает, что мы должны изучить ошибки из этой атаки на наш суверенитет», — сказала Санду.

Она отметила, что система юстиции страны не сумела сделать достаточно, чтобы бороться с кражей и покупкой голосов избирателей.

Также Санду заявила, что большинство граждан Молдавии выразили свою волю в прошедшем голосовании, избрав курс на вступление в Евросоюз.

Первый тур президентских выборов в Молдавии состоялся 20 октября. По результатам обработки почти 100% протоколов, действующая глава государства Майя Санду набирает 42,21% голосов. Бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло получает 26,15%. Одновременно с выборами президента проводилось голосование на референдуме о курсе на евроинтеграцию Молдавии.

Первые итоги выборов в Молдавии были подведены в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кремль увидел труднообъяснимые темпы прироста голосов за Санду в Молдавии.

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