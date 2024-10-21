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Оппонент Санду назвал выборы и референдум в Молдавии позорным провалом властей

Стояногло: выборы в Молдавии и референдум стали позорным провалом властей

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RTR Moldova/YouTube

Прошедшие президентские выборы в Молдавии и референдум о вступлении республики в Евросоюз стали позорным провалом действующего главы государства Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности. Об этом заявил кандидат в президенты, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, сообщает ТАСС.

По его словам, молдавские власти «заблаговременно готовились к триумфу». Они «уничтожали и запрещали оппозиционные медиа, вводили цензуру, однопартийный контроль над ЦИК, вбрасывали фальшивые социологические опросы, ликвидировали институт наблюдателей на выборах, использовали административный ресурс», причем не только республики, пояснил оппонент Санду.

«В итоге — позорнейший провал. Уже сегодня ясно, что, если бы выборы были приведены в соответствие с европейскими и демократическими стандартами волеизъявления, власть бы получила еще более позорную оценку», — сказал политик.

21 октября Санду заявила, что большинство граждан Молдавии выразили свою волю в прошедшем голосовании, избрав курс на вступление в ЕС.

Первый тур президентских выборов в Молдавии состоялся 20 октября. По результатам обработки почти 100% протоколов, Санду набирает 42,21% голосов. Стояногло получает 26,15%. Одновременно с выборами президента проводилось голосование на референдуме о курсе на евроинтеграцию Молдавии.

Первые итоги выборов в Молдавии были подведены в материале «Газеты.Ru».

Ранее Санду заявила о подкупе 150 тысяч молдавских избирателей.

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