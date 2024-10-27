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Появились подробности о действиях водителя фуры, влетевшей в остановку в Израиле

Mash: влетевший в остановку под Тель-Авивом грузовик был угнан

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Violeta Santos Moura/Reuters

Водитель грузовика, на огромной скорости влетевшего в автобусную остановку в районе города Тель-Авив в Израиле, перед происшествием угнал транспортное средство. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash,

По информации журналистов, фура не принадлежала находившемуся за рулем человеку.

В материале отмечается, что после ЧП мужчина выбежал из грузовика с ножом в руке. Он попытался атаковать находившихся на остановке людей, но его ликвидировали прибывшие на место происшествия военные.

«Террориста идентифицировали — им оказался местный житель», — говорится в публикации.

27 октября газета The Times of Israel сообщила, что грузовик протаранил автобусную остановку на перекрестке Глилот недалеко от Тель-Авива. В израильской полиции не исключили, что произошедшее является террористическим актом.

Изначально журналисты заявили о 16 пострадавших, но позже их число увеличилось до 35. Раненых доставили в медицинские учреждения, при этом состояние шести человек оценили как тяжелое. Еще пять граждан находятся в состоянии умеренной степени тяжести, и 20 — получили легкие травмы. Остальные отделались испугом.

Ранее в Израиле предложили депортировать семьи террористов.

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