Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Грузовик протаранил автобусную остановку с людьми под Тель-Авивом, есть пострадавшие

Times of Israel: к северу от Тель-Авива грузовик протаранил автобусную остановку

Недалеко от Тель-Авива грузовик протаранил автобусную остановку с людьми, в результате чего пострадали несколько человек. Об этом пишет Times of Israel.

Инцидент случился на перекрестке Глилот в районе Cinema City Glilot. По данным агентства, в результате наезда пострадали 16 человек, всех их госпитализировали. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Полиция подозревает, что случившееся может быть террористическим актом. К месту происшествия направляется большой отряд полиции. Сейчас движение на перекрестке частично блокировано, водителей попросили выбирать маршруты объезда.

До этого газета Bild писала, что немецкие правоохранительные органы предположительно предотвратили террористическую атаку в Берлине. В публикации отмечается, что отряды спецназначения и оперативники федерального управления уголовной полиции, вероятно, предотвратили террористическую атаку на посольство Израиля.

По словам представителя федеральной прокуратуры Михаэля Рамёллера, 19 октября вечером в Бернау в федеральной земле Бранденбург и Санкт-Августин в Северном Рейне-Вестфалии представители правоохранительных органов провели обыски. В Бернау был задержан мужчина, подозреваемый в поддержке террористической организации, а в Санкт-Августине допросили свидетеля, также были изъяты возможные улики.

Ранее в Стамбуле задержали 35 сторонников РПК по подозрению в подготовке акций насилия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами