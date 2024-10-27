Грузовик протаранил автобусную остановку с людьми под Тель-Авивом, есть пострадавшие

Недалеко от Тель-Авива грузовик протаранил автобусную остановку с людьми, в результате чего пострадали несколько человек. Об этом пишет Times of Israel.

Инцидент случился на перекрестке Глилот в районе Cinema City Glilot. По данным агентства, в результате наезда пострадали 16 человек, всех их госпитализировали. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Полиция подозревает, что случившееся может быть террористическим актом. К месту происшествия направляется большой отряд полиции. Сейчас движение на перекрестке частично блокировано, водителей попросили выбирать маршруты объезда.

До этого газета Bild писала, что немецкие правоохранительные органы предположительно предотвратили террористическую атаку в Берлине. В публикации отмечается, что отряды спецназначения и оперативники федерального управления уголовной полиции, вероятно, предотвратили террористическую атаку на посольство Израиля.

По словам представителя федеральной прокуратуры Михаэля Рамёллера, 19 октября вечером в Бернау в федеральной земле Бранденбург и Санкт-Августин в Северном Рейне-Вестфалии представители правоохранительных органов провели обыски. В Бернау был задержан мужчина, подозреваемый в поддержке террористической организации, а в Санкт-Августине допросили свидетеля, также были изъяты возможные улики.

Ранее в Стамбуле задержали 35 сторонников РПК по подозрению в подготовке акций насилия.