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Число пострадавших при таране грузовика автобусной остановки под Тель-Авивом выросло

Times of Israel: при таране грузовика под Тель-Авивом пострадало 35 человек

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Itai Ron/Reuters

В результате наезда грузовика на автобусную остановку возле базы Глилот под Тель-Авивом пострадало 35 человек. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на израильскую национальную медицинскую службу (МаДА).

Медики доставили пострадавших в больницы. В их числе шесть пациентов в тяжелом состоянии, пять в умеренном состоянии, 20 получили легкие травмы, и еще четверо отделались испугом, отметили в ведомстве. В больнице Ичилова сообщили, что одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, ее сейчас оперируют.

Согласно сообщениям СМИ, многие из раненых были пожилыми людьми, которые выходили из автобуса.

Полиция подозревает, что случившееся может быть террористическим актом. К месту происшествия направляется большой отряд полиции. Сейчас движение на перекрестке частично блокировано, водителей попросили выбирать маршруты объезда.

Ранее в Стамбуле задержали 35 сторонников РПК по подозрению в подготовке акций насилия.

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