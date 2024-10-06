В Израиле захотели депортировать семьи террористов независимо от гражданства

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призвал принять закон о депортации семей террористов независимо от их гражданства. Об этом сообщает РИА Новости.

Об этом он заявил в рамках визита на место теракта в Беэр-Шева.

Министр считает, что закон необходимо принять. Он подчеркнул, что это «его требование» к премьер-министру Биньямину Нетаньяху и правительству страны.

Днем 6 октября два теракта произошли одновременно в городе Беэр-Шева на юге Израиля, более 10 человек пострадали.

Первый, с применением огнестрельного оружия, случился около центрального вокзала города, а во время второго неизвестный атаковал прохожих с ножом. Нападавший был нейтрализован.

Пострадали более 10 человек. У пятерых — огнестрельные ранения, еще пятеро находятся в легком состоянии с ушибами и травмами от осколков стекла.

По данным The Times of Israel, сейчас правоохранительные органы выясняют, связаны ли эпизоды со стрельбой и нападением с ножом между собой.

Ранее Нетаньяху обратился к нации по поводу ответа на атаку Ирана.