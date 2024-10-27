Нейтрализован водитель грузовика, протаранившего остановку под Тель-Авивом

Полиция Израиля сообщила, что водителя грузовика, который протаранил автобусную остановку на перекрестке Глилот, нейтрализовали. Об этом пишет The Times of Israel.

В ведомстве отметили, что мужчину ликвидировали вооруженные гражданские.

Инцидент произошел днем 27 октября на перекрестке Глилот, как отмечают местные СМИ, возле базы ЦАХАЛ. В результате наезда грузовика на остановку пострадали 35 человек, всех их госпитализировали. Шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии, пять — в умеренном, 20 человек получили легкие травмы, и еще четверо отделались испугом, отметили в израильской национальной медицинской службе (МаДА). В больнице Ичилова сообщили, что одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, ее сейчас оперируют.

Полиция не исключает, что случившееся может быть террористическим актом, однако пока официального объявления не было. К месту происшествия направили большой отряд сотрудников правоохранительных органов. Также движен.ие на перекрестке частично блокировали, водителей попросили выбирать маршруты объезда.

Ранее в Стамбуле задержали 35 сторонников РПК по подозрению в подготовке акций насилия.