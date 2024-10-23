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Прожившего на станции скорой помощи 16 лет кота спасли от изгнания

В Британии от выселения со станции скорой помощи спасли жившего там 16 лет кота

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В Великобритании активисты не позволили выгнать со станции скорой помощи кота, прожившего там 16 лет. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Речь идет о коте по кличке Дефиб. Животное жило на улице, пока в 2008 году сотрудники станции скорой помощи Уолтамстоу в Лондоне не приютили его. Они взяли на себя затраты на корм для Дефиба и уход за ним. В качестве единственного условия жизни кота на станции руководство попросило не публиковать ничего о нем в интернете. Однако пришло новое начальство, которое решило выселить животное, так как его шерсть может вызывать аллергию у сотрудников.

Затем часть работников станции скорой помощи создала в мессенджере группу «Спасите Дефиба». Они также запустили петицию против изгнания кота, которая собрала порядка 40 тысяч подписей.

В результате главный исполнительный директор Лондонской службы скорой помощи отменил решение выселить Дефиба со станции, поскольку животные часто помогают сотрудникам экстренных служб справляться со стрессом и переутомлением.

В сентябре сообщалось, что в Британии кот из женского приюта удостоился титула «Кот года».

Ранее британский министр назвал «маленьким ублюдком» кота Ларри, который является главным мышеловом Соединенного Королевства.

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