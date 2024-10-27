Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Серия взрывов произошла в Харькове на Украине во время воздушной тревоги. Об этом сообщил телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

Согласно информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области в данный момент действует воздушная тревога.

«В Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города», — говорится в публикации.

Ночью 27 октября украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Киеве и городе Конотопе в Сумской области Украины.

Поздно вечером в Одессе начался мощный пожар со взрывами после прилета. О взрывах в городе на фоне воздушной тревоги писал в своем Telegram-канале мэр Одессы Геннадий Труханов около 18:45 мск. Сообщения о пожаре появились в СМИ спустя два часа, при этом в них подчеркивается, что его причины пока неизвестны.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.