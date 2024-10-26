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В МВД рассказали подробности о задержании пятого беглеца из липецкой ИК-2

МВД: задержан пятый из шести заключенных, сбежавших из липецкой ИК-2

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Криминальная Россия/VK

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале, что в Липецкой области задержан еще один сбежавший из исправительной колонии ИК-2 заключенный.

«В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области задержан пятый из шести сбежавших из исправительной колонии осужденных», — рассказала она.

По словам Волк, заключенный прятался в частном секторе села Петровское, его доставили в полицию. Ведется розыск последнего сбежавшего злоумышленника.

Вечером 25 октября шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии №2 в Липецкой области. ФСИН сообщила, что осужденные вылезли через подкоп. Его сотрудники ИК-2 обнаружили 26 октября. Все сбежавшие — выходцы из Средней Азии, осужденные за изнасилования и хранение наркотиков. SHOT выяснил, что к побегу они готовились более полугода. Четверых преступников задержали в Тамбовской области. В селе Петровка сотрудники местного отдела полиции выявили двух мужчин, у которых не было документов. Когда их доставили в отделение, выяснилось, что это сбежавшие из липецкой колонии заключенные. Другие двое беглецов добрались до Тамбовской области на попутках. Telegram-канал 112 сообщал, что четверо беглецов направлялись в Узбекистан, еще двое — в Казахстан.

Ранее появились фото туннеля, который выкопали заключенные липецкой ИК.

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