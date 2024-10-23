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Захарова прокомментировала инцидент с британским дипломатом во Внуково

Захарова: инцидент с дипломатом во Внуково — пример состояния Великобритании

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Инцидент с заместителем посла Великобритании в России Томом Доддом в аэропорту Внуково является примером состояния властей Британии, считает официальный представитель  МИД России  Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

Она попросила у посла вернуть аккредитацию, которая не принадлежит ему, а также предложила ее поискать в аэропорту, если она была выброшена. Захарова также предложила дипломату отправиться к журналистам с извинениями.

Захарова добавила, что подобными действиями Додд показал отношение властей Великобритании к свободе слова.

Днем 23 октября Додд вырвал бейдж у российского журналиста в аэропорту Внуково.

Заместитель британского посла в России прибыл в аэропорт, чтобы встретить главу директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании Кристофера Аллана и его заместителя. Аллан прилетел в Москву в связи со скандалом и высылкой из России шести британских дипломатов по подозрению в диверсионной деятельности.

Ранее в высылке британских дипломатов увидели попытку «наказать» Лондон за поддержку Украины.

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