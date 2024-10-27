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Власти Кировской области назвали имена погибших при крушении вертолета

Стали известны имена погибших при крушении Ми-2 в Кировской области

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Телеграм-канал «МЧС России»

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов опубликовал имена погибших при крушении вертолета санавиации Ми-2 в регионе.

На борту было четыре человека — в вертолете находилась команда медиков Единой службы скорой помощи и санитарной авиации:

Александр Гыска — врач;
Сергей Широких — фельдшер;
Татьяна Глызина — фельдшер;
Валентин Комлев — пилот.

По словам Курдюмова, воздушным судном управлял опытный пилот, «стоявший у истоков восстановления службы санитарной авиации». Первый зампредседателя правительства региона назвал смерть летчика невосполнимой потерей.

Вертолет санавиации Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу у деревни Белеенки вечером 26 октября. На борту находились пилот, врач и два фельдшера, все они не выжили. После падения вертолета на месте происшествия возник пожар, его потушили сотрудники экстренных служб. Возбуждено уголовное дело.

Четыре дня назад вертолет санавиации аварийно сел в Нижегородской области. На борту находился экипаж с пациентом. Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолет на землю и предотвратить серьезную аварию, однако один из пилотов повредил ногу. По предварительной информации, причиной жесткой посадки стали проблемы технического характера.

Ранее выживший в Охотском море россиянин рассказал, как вертолеты пролетали мимо него.

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