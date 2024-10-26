В КНР наказали более полумиллиона коррупционеров

Китайские правоохранители провели масштабные мероприятия по борьбе с коррупцией, в ходе которых к ответственности были привлечены 589 тыс. человек. Об этом сообщается на официальном сайте Центральной комиссии по проверке дисциплины КНР.

«В общей сложности 2 972 дела были переданы в прокуратуру для дальнейшего расследования», — говорится в заявлении.

Из публикации следует, что всего в период с января по сентябрь 2024 года надзорные органы по всей стране получили 2,703 млн писем и отчетов о противоправной деятельности чиновников. В том числе властям поступили 756 тыс. жалоб.

При этом, по информации комиссии, из 589 тыс. «наказанных» за коррупцию граждан 74 тыс. человек являются чиновниками поселкового и районного уровней. К ответственности привлекли более 2,7 тыс. работников различных департаментов и бюро, а также 53 чиновника провинциального и министерского уровней.

В сентябре текущего года в КНР осудили 52-летнюю чиновницу Чжун Ян. Она занимала пост губернатора автономной префектуры провинции Гуйчжоу.

Как писала газета South China Morning Post, пользуясь своим служебным положением, женщина сделала 58 подчиненных своими любовниками. Более того, за свою политическую карьеру Чжун Ян получила взятки на общую сумму $8,5 млн. В результате ее приговорили к 13 годам лишения свободы.

Ранее бывшего министра обороны КНР Ли Шанфу заподозрили в коррупции.