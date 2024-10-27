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Украина переходит на зимнее время

Украинцы переходят на зимнее время

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Жители Украины в ночь на 27 октября переходят на зимнее время — стрелки часов переводят на час назад. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы украинского кабинета министров.

«Ровно в 4:00 стрелки часов должны сделать один круг назад», — отметили в пресс-службе и уточнили, что в результате часы будут показывать 3:00.

16 июля Верховная рада Украины приняла законопроект об отмене ежегодного перехода на летнее время. В этом году Украина в последнее воскресенье октября переведет стрелки на зимнее время, но с 2025 года перевода на летнее время уже не будет.

Киев и Москва находятся в одном часовом поясе. Однако с октября и далее круглый год киевское время будет отставать от московского на один час.

В июне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о наделении английского статусом языка международного общения. Закон определяет категории государственных должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком. Это требование будет обязательным для глав местных администраций, силовых и таможенных органов.

Ранее Зеленский рассказал, как Украина готовится к зиме.

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