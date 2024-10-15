Зеленский рассказал, как Украина готовится к зиме

Украина ведет «комплексную подготовку» к зимнему сезону, в стране принимают меры по защите энергетической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Комплексная подготовка к зиме. Доклады всех, кто задействован в процессе: Нафтогаза, Укрэнерго, министерств энергетики, внутренних дел, развития общин и территорий, воздушных сил, областных военных администраций», — написал он.

По словам главы государства, на Украине необходимо задействовать «все уровни» защиты энергетической инфраструктуры страны, в том числе средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны для противодействия обстрелам.

Зеленский сообщил, что принято решение по усилению ПВО в приграничных и прифронтовых регионах.

14 октября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что на Украине уничтожено или повреждено почти 90% тепловой электрогенерации.

Шмыгаль уточнил, что в связи с этими обстоятельствами «особенно уязвимы города, которые зависят от крупных теплоэнергетических станций».

При этом Шмыгаль заявил, что для прохождения отопительного сезона в хранилища Украины закачано достаточно газа. По его словам, накопленных 12,2 миллиарда кубометров газа должно хватить для грядущего отопительного сезона. Также он отметил, что все девять энергоблоков АЭС, доступных для использования правительством Украины, в настоящее время работают на полную мощность.

Ранее на Украине подсчитали экономические потери от СВО.