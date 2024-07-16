Украина перестанет переходить на летнее время

Верховная рада Украины приняла законопроект об отмене ежегодного перехода на летнее время. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Этот проект закона был принят в первом чтении Верховной радой еще в 2021 году.
«Парламент принял законопроект об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летний», — написал он.
За проголосовал 261 депутат Рады, против — три.
Он подчеркнул, что в этом году Украина в последнее воскресенье октября переведет стрелки на зимнее время, но с 2025 года перевода на летнее время уже не будет.
Киев и Москва находятся в одном часовом поясе. С октября киевское время будет отставать на один час.
В июне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о наделении английского статусом языка международного общения. Закон определяет категории государственных должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком. Это требование будет обязательным для глав местных администраций, силовых и таможенных органов.
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