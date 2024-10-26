«Когда ты Родине должен»: мэр Невинномысска дал определение патриотизму

Мэр города Невинномысска в Ставропольском крае Михаил Миненков в эфире «Радио России» дал определение патриотизму.

По словам градоначальника, речь идет о подсознательной любви к своей стране.

«Перевожу: это когда ты Родине должен, а Родина тебе ничего не должна», — пояснил Миненков.

Он добавил, что патриоты должны рожать детей для себя и страны, не спрашивая, сколько денег за это заплатят.

В январе этого года жители Невинномысска раскритиковали в соцсетях Миненкова, предложившего мужчинам «подкрасться» к своим женщинам, чтобы увеличить рождаемость. Как объяснил «Газете.Ru» сам мэр, люди «извращенно» поняли его слова. По его мнению, комментаторы, жалующиеся на отсутствие денег, еще не осознали, что им «никто ничего не должен давать», при том, что дети мотивируют развиваться и зарабатывать больше. Он сказал, что заработать в Невинномысске 100 тысяч рублей — «не проблема», и отметил, что соцвыплаты, которые сейчас даются за рождение детей, раньше вовсе не существовали, а прошлые поколения рожали детей для любви и помощи, а не из-за денег.

Ранее мэр Невинномысска снял нецензурное видео о работе коммунальщиков.