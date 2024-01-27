Мэр Невинномысска объяснил, зачем мужчинам нужно «подкрадываться» к своим женам

Жители Невинномысска раскритиковали в соцсетях мэра города Михаила Миненкова, предложившего мужчинам «подкрасться» к своим женщинам, чтобы увеличить рождаемость. Как рассказал «Газете.Ru» Миненков, люди «извращенно» поняли его слова. По его мнению, комментаторы, жалующиеся на отсутствие денег, еще не осознали, что им «никто ничего не должен давать», при том, что дети мотивируют развиваться и зарабатывать больше.

«Я с извращенцами не сталкивался. И извращенные человеческие слова даже комментировать не хочу. Все было сказано в полном моем интервью в Telegram-канале, как начинали мы, наши родители жить, когда не было денег, когда твоя жена моет подъезды, подстригает на лестничной площадке, ты идешь охранником работать. И только в таких тяжелых условиях появляются дети. В моем комментарии было четко сказано, что дети стимулируют к жизни, к развитию, к благополучию семьи. Ради них ты совершаешь подвиги, больше зарабатываешь денег, больше работаешь. Всегда будут люди, которые говорят, что им кто-то что-то должен дать. У нас уникальное время, когда мы можем все, особенно молодежь, а я обращаюсь прежде всего к ней, пахать и много зарабатывать», — сказал он.

По словам Миненкова, сегодня заработать в Невинномысске 100 тысяч рублей — «не проблема». Он добавил, что социальные выплаты, которые сейчас даются за рождение детей, раньше вовсе не существовали, а прошлые поколения рожали детей для любви и помощи, а не из-за денег.

«В городе Невинномысске средняя заработная плата больше 60 тысяч рублей. И у нас не хватает примерно 19 тысяч рабочих в городе. По большому счету, заработать сегодня 100 тысяч рублей в Невинномысске — это вообще не проблема. Сотни наших предприятий, которые переформатировались уже давно, которые строятся, которые сегодня по синергии увеличивают свое производство, готовы предложить людям большую заработную плату от 100 тысяч и наверх. Главное, ребята, сегодня работать, не лениться. Уверен, что те, которые написали в комментариях, что им плохо живется, они до конца не осознали в этой жизни, что никто тебе ничего не должен давать. Ты сам должен это все зарабатывать. И те социальные льготы, которые сегодня есть — 400 тысяч за одного ребенка или 500-800 тысяч за другого, никогда раньше не существовали. Наши матери, наши бабушки, дедушки и мы не рожали за деньги. Рожали для себя, для любви, для того, чтобы в старости тебе кто-то зубы подал, ложку», — подчеркнул он.

Миненков уточнил, что вопрос рождения ребенка — «патриархален», поскольку обеспечивает семью мужчина. Чиновник также заявил, что женщина «обязана» родить минимум троих детей.

«Когда ты состаришься, с тобой должны быть дети и внуки, а для этого нужно работать и в прямом смысле любить и, скажем так, заниматься своим супружеским делом. Хотелось бы пожелать всем жителям России нормально понимать эти в человеческом смысле слова, не извращенно, а нормально. Надо много работать для того, чтобы у тебя на сегодняшний день было все хорошо. И, конечно же, нужно много любить свою супругу, нужно заниматься больше любовью, чтобы было больше детей, намного больше. Как правило, люди, которые сегодня родили троих и более, их не рожали с большими достатками. Это жизнь. Со временем только придут тебе деньги, благополучие, достаток. С каких пор мы должны за деньги любить своих жен?! Бред! Вопрос ребенка всегда патриархален. Жену и детей потом нужно кормить, а это значит — пахать мужчине. А у женщины это не вопрос, а прямая обязанность — рожать! От трех детей и более. Это арифметика выживаемости рода», — заключил он.

24 января мэр Невинномысска Михаил Миненков опубликовал в своем Telegram-канале обращение, в котором назвал любовь основной программой развития города, в том числе для повышения уровня рождаемости. Глава города отметил, что для борьбы с низкой рождаемостью в Невинномысске потребуется «не спать, не есть, не пить, а взять и влюбиться».

«Обращаюсь к мужчинам — сегодня вам нужно подкрасться к своей любимой, чтобы через 9 месяцев родилось в городе не 700 человек, а 10 000», — заявил он.

В соцсетях жители города раскритиковали слова мэра, пожаловавшись на отсутствие денег и низкий уровень жизни. Местные также отметили, что термин «подкрадываться» больше применим к насильникам, чем к мужьям.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что семьи должны заводить детей пораньше.