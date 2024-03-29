Мэр Невинномысска снял нецензурное видео о работе коммунальщиков

Мэр Невинномысска Михаил Миненков во время поездки на машине снял на видео улицы города и из-за их плохого состояния раскритиковал работу коммунальных служб. Об этом пишет «Комсомольская правда».

На кадрах видно, что Миненков сидит спереди на пассажирском месте и снимает улицы на камеру телефона, комментируя их состояние. При этом мэр не постеснялся в выражениях и использовал большое количество нецензурной лексики. Особенно главу города возмутили покрышки, которыми украсили территорию вокруг частных домов, мусорных контейнеров и обочин дорог. Мэр города сравнил улицы с «колхозом» и задался вопросом, почему коммунальщики не могут убрать шины. По его словам, он думал, что «с этой проблемой уже справились».

Также Миненков обратил внимание на грязные дороги и предположил, что их никто никогда не чистил. В конце видео он отметил, что зря поехал по этой улице, так как испортил настроение и себе, и зрителям.

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