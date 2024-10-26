В Краснодаре задержали мужчину, скрывшегося с оружием после нападения на полицейских

В Краснодаре после нападения на полицейских задержали 33-летнего Марата Абдюшева, передает 112.

Как узнал Telegram-канал, мужчина скрывался в одном из садоводческих товариществ на Ростовском шоссе. Похищенный у сотрудника правоохранительных органов пистолет он спрятал в лесу поблизости. Оружие обнаружили и изъяли.

24 октября около 2:00 на пересечении улиц Лузана и 2-й линии Нефтяников в Краснодаре двое подозрительных граждан привлекли внимание двух полицейских. Остановленные мужчины отказались показать документы и напали на правоохранителей. При этом одного из полицейских они избили и забрали у него телефон и табельное оружие с примерно 10 патронами. Пострадавший младший лейтенант до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

Один из нападавших, 33-летний Марат Абдюшев, по данным СМИ, приехал в Краснодар из Уфы. Он находится в федеральном розыске по статье о мошенничестве. Второго нападавшего, 32-летнего Артура Б., задержали. В регионе после нападения проводили мероприятие «Антитеррор», на выездах из города, ж/д и автовокзалах действовал усиленный режим.

Ранее в Воронежской области молодая мать избила полицейского трубой.