В Краснодаре двое мужчин напали на полицейского и отобрали у него пистолет

В Краснодаре объявлен план «Перехват» после того, как двое мужчин напали на полицейского и отобрали у него табельное оружие. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел около 2:00 на пересечении улиц Лузана и 2-й линии Нефтяников, когда двое подозрительных граждан привлекли внимание двух сотрудников полиции.

Они отказались показать документы и напали на полицейских. Одного из них избили и забрали телефон, а также табельное оружие, в котором, пишет Shot, было примерно 10 патронов.

Пострадавший младший лейтенант, по данным канала, находится в больнице в тяжелом состоянии. Пострадал ли другой полицейский, не уточняется.

Один из нападавших, 33-летний Марат Абдюшев, по данным канала, приехал в Краснодар из Уфы. Он находится в федеральном розыске по статье о мошенничестве.

Второго нападавшего, 32-летнего Артура Б., задержали. В регионе проводится мероприятие «Антитеррор», на выездах из города, ж/д и автовокзалах действует усиленный режим.

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