Молодая мать избила полицейского металлической трубой в Воронежской области

В Воронежской области 23-летняя женщина напала на полицейского и ударила его металлической трубой. Об этом со ссылкой на районный суд сообщают «Вести Воронеж».

По информации издания, инцидент произошел в Богучарском районе. Глава сельского поселения сообщил участковому, что в доме у молодой матери слышен плач ее детей. Страж порядка отправился на место, чтобы проверить, не угрожает ли малолетним опасность.

Молодая мать, увидев полицейского, испугалась административной ответственности и напала на него. Девушка ударила стража порядка металлической трубой по голове, а также пнула ногой в живот.

Сообщается, что россиянка признала свою вину в суде. Ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и пять месяцев.

Ранее стало известно, что под Псковом будут судить женщину, отбивавшуюся от полицейских ножом, топором и вилами.