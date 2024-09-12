В Мурманской области обстреляли легкомоторный самолет, приняв его за беспилотник

В Мурманской области обстреляли легкомоторный самолет, перепутав его с беспилотником. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, два легкоспортивных самолета ATEC 321 Faeta NG и BRM Aero Bristell NG5 вылетели с посадочной площадки в Апатитском муниципальном округе в Архангельск днем 11 сентября через полчаса после отмены ограничения на использование воздушного пространства, которое ввели из-за атаки беспилотников. Однако после взлета пилот одного из бортов увидел, что второй самолет ведет себя странно, и подал сигнал бедствия. Позже выяснилось, что борт обстреляли из стрелкового оружия.

Инцидент обошелся без трагедии. После случившегося один из пилотов решил запросить посадку на аэродроме Апатит, а второй вернулся на место вылета. В общей сложности полет проходил не дольше 20 минут. После посадки командир пострадавшего воздушного судна доложил, что у борта пулями повреждены крыло и фары.

Накануне Telegram-канал Mash сообщал, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали объекты в Мурманской области. По его данным, два дрона были сбиты в районе поселка Высокий. На фоне этого в аэропортах Мурманска и Апатитов вводились ограничения на прием и отправку рейсов.

Mash также написал, что атаковавшие Мурманскую область дроны могли запустить из Финляндии.

Ранее Минобороны РФ сообщило о сбитых украинских беспилотниках над регионами России.