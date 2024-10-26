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Бывший член «Азова» осужден за террористическую деятельность

ТАСС: бывший боец «Азова» Гарнага приговорен к 18 годам лишения свободы

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Бывший участник украинского нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Александр Гарнага приговорен к 18 годам лишения свободы за совершение преступлений в отношении мирного населения. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах ЛНР сообщает ТАСС.

Приговор вынесен Южным окружным военным судом и уже вступил в законную силу. Александр Гарнага признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Наказание — 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Уголовное дело расследовалось по материалам УФСБ России по ЛНР совместно с УФСБ по Центральному военному округу.

На видеозаписи, оказавшейся в распоряжении ТАСС, Гарнага поясняет, что во время службы в «Азове» он понимал, что нацбатальон обстреливает мирное население Донбасса.

24 октября сообщалось, что суд в Донецке осудил гражданина Франции Кевина Филиппа Патрика Демона на 14 лет колонии за наемничество. В июле 2022 года он прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в Интернациональный легион, где прошел военную подготовку.

Ранее в ДНР заочно осудили на 25 лет наемника из Швеции за бои на стороне ВСУ.

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