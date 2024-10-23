Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России заочно осужден шведский наемник

В ДНР заочно осудили на 25 лет наемника из Швеции за бои на стороне ВСУ

close
Телеграм-канал Следком

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 47-летнего гражданина Швеции Келла Микаэля Скиллта к 25 годам за участие в боях на стороне ВСУ. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Его признали виновным по части 3 статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте») и по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности и из мести за такую деятельность»). Гражданин Швеции будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

В 2014-2015 годах Скиллт состоял на службе в нацбатальоне «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в качестве наемника. В марте 2022 года он приехал в зону вооруженного конфликта в качестве наемника в составе ВСУ. Там он находился до марта 2023 года, за что получил вознаграждение, эквивалентное 1,4 миллиона рублей.

До этого гражданина США Джастина Эллиота Мишлера, воюющего на стороне ВСУ, признали виновным в наемничестве и заочно приговорили к 11 годам.

Ранее в МИД РФ раскрыли, сколько иностранных военных приехало на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами