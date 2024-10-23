В России заочно осужден шведский наемник

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 47-летнего гражданина Швеции Келла Микаэля Скиллта к 25 годам за участие в боях на стороне ВСУ. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Его признали виновным по части 3 статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте») и по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности и из мести за такую деятельность»). Гражданин Швеции будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

В 2014-2015 годах Скиллт состоял на службе в нацбатальоне «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в качестве наемника. В марте 2022 года он приехал в зону вооруженного конфликта в качестве наемника в составе ВСУ. Там он находился до марта 2023 года, за что получил вознаграждение, эквивалентное 1,4 миллиона рублей.

До этого гражданина США Джастина Эллиота Мишлера, воюющего на стороне ВСУ, признали виновным в наемничестве и заочно приговорили к 11 годам.

Ранее в МИД РФ раскрыли, сколько иностранных военных приехало на Украину.