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Суд в Донецке осудил Демона на 14 лет колонии

Суд в Донецке осудил гражданина Франции Демона на 14 лет колонии за наемничество

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Суд в Донецке осудил гражданина Франции Кевина Филиппа Патрика Демона на 14 лет колонии за наемничество. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Генпрокуратура России.

«В суде установлено, что с февраля по июль 2022 года Демон прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в Интернациональный легион, где прошел военную подготовку», — говорится в сообщении.

Согласно материалам, мужчина получил от украинского командования возгнаграждение за участие в боях эквивалентное 315 тыс. рублей.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Демона к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в прокуратуре.

До этого в ДНР заочно осудили на 25 лет наемника из Швеции Келла Микаэля Скиллта за бои на стороне ВСУ.

Его признали виновным по двум статьям: участие наемника в вooруженном конфликте (ч.3 ст. 359 УК РФ) и пoсягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

В 2014-2015 годах Скиллт состоял на службе в нацбатальоне «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в качестве наемника. В марте 2022 года он приехал в зону вооруженного конфликта в качестве наемника в составе ВСУ. Там он находился до марта 2023 года, за что получил вознаграждение, эквивалентное 1,4 миллиона рублей.

Ранее боец «Артист» заявил о причастности наемников ВСУ к пыткам жителей Курской области.

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