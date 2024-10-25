«Запретить всегда успеем»: в Госдуме заявили, что квадробинг пройдет

В ЛДПР не знают, разрабатывается ли в Госдуме законопроект о запрете «деструктивных идеологий», в том числе квадробинга и феминизма. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель руководителя фракции Станислав Наумов. Накануне о подготовке инициативы сообщили СМИ со ссылкой на несколько источников в нижней палате парламента.

«О конкретном законопроекте коллег по Госдуме на эту тему я не слышал, хотя запрос общества на разъяснения по проблеме квадробинга, безусловно, есть и его нельзя игнорировать. Оставлять без контроля это увлечение нельзя, но и ставить жесткие рамки так, как этого хотят авторы, возможно, разрабатываемого в Думе законопроекта, потому что мне пока о нем неизвестно, может речь пока идет о предложении, а не законодательной инициативе, ‒ тоже лишнее», — сказал он.

Наумов отметил, что необходимо не запрещать такие движения, а разбираться, почему они стали популярны.

«Родители не знают, что им делать, опасно это детское хобби или нет. Ко мне поступает множество обращений на эту тему, людям нужны ответы. Мы решили собрать всех причастных и неравнодушных к проблеме, выяснить, насколько безобидна эта история. Фракция ЛДПР в Госдуме недавно провела под моим председательством круглый стол по теме «Методы защиты подростков от вовлечения в деструктивные сообщества». Пообщались с родителями, педагогами, психологами, общественниками с точки зрения разобраться, почему квадробинг и подобные движения стали так популярны, а не с позиции «запретить». Запретить мы всегда успеем. Надо разбираться», — сообщил депутат.

Он считает, что квадробинг носит временный характер и не закрепится надолго.

«Не надо торопиться сразу вводить избыточную, жесткую ответственность. Ни для квадроберов, ни для их родителей. Этому увлечению, во-первых, можно противопоставить другие более конструктивные, позитивные проекты. Во-вторых, понять, почему подросткам именно квадроберство кажется забавным. Думаю, квадроберство носит временный, сезонный характер и вряд ли закрепится в нашей культуре. Преходящее явление», — заключил Наумов.

24 октября СМИ сообщили, что в Госдуме разрабатывается законопроект о запрете пропаганды любых «деструктивных идеологий», его могут внести в через несколько месяцев. По данным источников в нижней палате парламента, к таким идеологиям могут отнести квадробинг, феминизм и пропаганду уклонения от призыва. Отмечалось, что при одобрении закона могут быть внесены поправки в КоАП и УК РФ и введены штрафы за пропаганду «деструктивной идеологии», ее распространение среди несовершеннолетних и в СМИ. Повторные нарушения могут предусматривать уголовную ответственность.

До этого о подготовке похожей инициативы заявляла зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова. Она рассказала, что сейчас ведутся разговоры «о запрете деструктивной информации в целом». Что относится к «деструктивной идеологии» и как за нее хотят наказывать, Кузнецова не уточняла.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри.