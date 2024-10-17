Госдума одобрила законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, запрещающий пропаганду идеологии чайлдфри. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Законопроектом внесены дополнения в шесть действующих федеральных законов, предусматривающих в том числе запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), смены пола», — написал спикер.

Володин уточнил, что инициативу поддержали 388 депутатов. По его словам, парламентарии продолжают работу по формированию единого правового поля по защите детей, семьи, традиционных ценностей.

При этом председатель Госдумы обратил внимание, что законопроект запрещает только пропаганду идеологии. Окончательное решение о рождении детей будет принимать женщина, подчеркнул Володин.

Проект, устанавливающий штрафы за пропаганду идеологии отказа от деторождения в СМИ, интернете, фильмах и рекламе, был внесен в Госдуму 25 сентября. Для граждан, как предполагается, штраф будет составлять от 50 до 100 тысяч рублей, тогда как для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, а для юрлиц — от 800 тысяч до миллиона рублей. Авторы проекта — председатели нижней и верхней палаты парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также ряд других депутатов и сенаторов.

Ранее в Госдуме назвали чайлдфри программой Запада по снижению числа россиян.