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Украинский беспилотник атаковал дом в приграничном регионе РФ

«Блэтгород»: дрон ВСУ врезался в жилой дом в Шебекино Белгородской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал жилой дом в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Блэтгород».

О пострадавших не сообщается. Шебекино находится вблизи российско-украинской границы и регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В регионе действуют режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального уровня.

26 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Шебекинский городской округ. В Шебекино в результате атаки был поврежден фасад производственного здания одного из предприятий. Еще один FPV-дрон атаковал многоквартирный дом, повредив остекление, рассказал глава региона. В селе Ржевка БПЛА упал на дорогу, в результате взрыва было разбито лобовое стекло и посечен кузов автомобиля.

Утром 26 октября Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над российскими регионами.

Ранее военные ВСУ при помощи дронов раскидали мины «Лепесток» в Белгородской области.

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