Губернатор сообщил о применении ВСУ мин «Лепесток» в Белгородской области

В Белгородской области бойцы Вооруженных сил Украины применили мины «Лепесток». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Поступила тревожная информация. В Белгородском районе ВСУ с помощью беспилотника разбросали мины «Лепесток», — проинформировал он.

В результате на мине подорвался легковой автомобиль, это случилось в окрестностях села Красный Октябрь, продолжил Гладков.

«К счастью, никто не пострадал», — уточнил глава региона.

Участок дороги от Красного Октября в направлении села Чайки перекрыли оперативные службы. Губернатор рекомендовал временно воздержаться от поездок на этом отрезке.

Накануне сообщалось о применении украинской армией аналогичных мин на территории Курской области. ВСУ разбросали их в Большесолдатском районе, фиксировались случаи подрыва гражданского транспорта.

Важно помнить, что мины — это не только примитивные «блины», на которые можно наступить. Некоторые из них бывают «умными» и способны выбирать цели, тогда как другие почти невидимы для металлоискателей. О разнообразии мин — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в московском дворе нашли похожий на мину предмет.