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В белгородском селе в руках у мужчины взорвался боеприпас

Губернатор Гладков: в селе Теребрено Краснояружского района ранен мирный житель

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FotograFFF/Shutterstock

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в селе Теребрено Краснояружского района был ранен мирный житель.

По словам Гладкова, мужчина поднял найденный им боеприпас, который в результате взорвался прямо в руках. Пострадавший получил минно-взрывную травму и открытые раны кисти.

Мужчину доставили в районную больницу попутным транспортом — там ему оказали первую медицинскую помощь. Как уточнил губернатор, для дальнейшего лечения пострадавшего переведут в городскую больницу №2 в Белгороде.

«Уважаемые жители! Нельзя брать в руки незнакомые предметы! Если вы заметили на земле что-то подозрительное, пожалуйста, отойдите на безопасное расстояние и позвоните по телефону единой диспетчерской службы 112», — подчеркнул в своем сообщении Гладков.

16 октября глава Белгородской области сообщал о ранении местного жителя при взрыве мины «колокольчик». По словам губернатора региона, мужчина поднял снаряд с земли, решив, что это осколок.

В сентябре из-за обстрела в Никитовском районе Донецкой народной республики произошел пожар в частном доме. Во время тушения взорвался взрывоопасный предмет, а рядом находились трое пожарных. Начальник пожарно-спасательного отряда получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее украинские беспилотники атаковали Шебекинский муниципальный округ.

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