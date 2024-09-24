В Горловке пожарный погиб при детонации боеприпаса

В Донецкой народной республике (ДНР) один пожарный погиб и еще двое пострадали при детонации боеприпаса в Горловке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, утром 24 сентября из-за обстрела в Никитовском районе начался пожар в частном доме. Во время тушения взорвался взрывоопасный предмет, а рядом находились трое пожарных. Начальник пожарно-спасательного отряда Сергей Никитенко получил травмы, несовместимые с жизнью, заключили в МЧС.

Ведомство выразило соболезнования родным и близким погибшего.

На прошлой неделе беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сотрудников МЧС во время тушения пожара в ДНР. По данным СМИ, сотрудники МЧС работали на месте пожара в Горловке, который начался после обстрела. В какой-то момент в небе заметили несколько беспилотников. Один из них атаковал пожарную цистерну. Личный состав успел укрыться, поэтому обошлось без потерь.

Ранее в Тверской области после падения обломков беспилотника возник пожар.