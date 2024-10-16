Власти Белгородской области сообщили о ранении местного жителя

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении местного жителя при взрыве мины «колокольчик». Об этом о написал в своем Telegram-канале.

По словам губернатора региона, мужчина поднял мину с земли, решив, что это осколок. Однако мина разорвалась в воздухе.

«Пострадавшего с осколочными ранениями лица, уха и руки бригада СМП доставила в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — поделился Гладков.

Он также призвал местных жителей не трогать какие-либо предметы, «если понятно, что они имеют отношение к боеприпасам и оружию». В случае обнаружения подобного предмета необходимо звонить по телефону 112.

До этого Гладков сообщал, что в городскую больницу Белгорода обратилась женщина с минно-взрывной и баротравмой.

Он уточнил, что ранения были получены в селе Новая Наумовка Белгородского района.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.