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Власти Белгородской области сообщили о ранении местного жителя

Гладков: в Шебекино при взрыве мины «колокольчик» пострадал мужчина

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении местного жителя при взрыве мины «колокольчик». Об этом о написал в своем Telegram-канале.

По словам губернатора региона, мужчина поднял мину с земли, решив, что это осколок. Однако мина разорвалась в воздухе.

«Пострадавшего с осколочными ранениями лица, уха и руки бригада СМП доставила в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — поделился Гладков.

Он также призвал местных жителей не трогать какие-либо предметы, «если понятно, что они имеют отношение к боеприпасам и оружию». В случае обнаружения подобного предмета необходимо звонить по телефону 112.

До этого Гладков сообщал, что в городскую больницу Белгорода обратилась женщина с минно-взрывной и баротравмой.

Он уточнил, что ранения были получены в селе Новая Наумовка Белгородского района.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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