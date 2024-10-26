Стало известно о результатах последней внеплановой проверки в липецкой ИК-2

Последняя внеплановая проверка липецкой исправительной колонии №2, откуда совершили побег шесть заключенных, проходила в апреле 2017 года. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным информационного ресурса, тогда Роструд выявил в колонии нарушение оформления материалов расследования несчастных случаев.

После ситуации с побегом возбуждено уголовное дело о халатности, а Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила о начале служебной проверки, чтобы выяснить, как шесть человек смогли незаметно выкопать тоннель длиной более 60 метров.

Как пишет SHOT, сбежавших осужденных ищут по всему городу и по всем заброшенным зданиям. Особое внимание уделяется ближайшим к колонии населенным пунктам — Ситовке, Воскресеновке и Копцеву Хутору.

26 октября губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии №2 в Липецкой области. Глава региона призвал местных жителей не поддаваться панике. Он отметил, что власти Липецкой области ждут «большого количества вбросов и фейковых новостей, связанных с побегом».

Как писал Telegram-канал 112, заключенные смогли выбраться через подкоп.

Ранее сообщалось о бунте в колонии в Казахстане.