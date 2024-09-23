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Тагильский осужденный сбежал из колонии ради «женской ласки»

В Нижнем Тагиле осужденный сбежал из колонии ради встречи с девушкой

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Just Life/Shutterstock/FOTODOM

В Нижнем Тагиле осужденный 27-летний мужчина совершил побег ради «женской ласки». Об этом со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерия Горелых сообщает Ura.ru.

По информации агентства, мужчина был приговорен к принудительным работам на восемь месяцев за нарушение ПДД и эксплуатацию транспортных средств. Он находился в исправительном центре при исправительной колонии №12 Нижнего Тагила.

Однако 1 сентября осужденный сбежал и на его поиски отправились стражи порядка. Вычислить и поймать беглеца удалось бойцам ППСП и сыщикам уголовного розыска, которые обнаружили его в автомобиле с молодой женщиной. Мужчина во время допроса пояснил, что совершил свой поступок, потому что соскучился по «женской ласке».

До этого в Забайкальском крае осужденный сбежал из исправительного центра и скрывался три дня. При задержании мужчина не оказал сопротивления.

Ранее стало известно, что экс-сотрудника колонии в Рязанской области будут судить из-за побега двух заключенных.

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