Экс-министра обороны Китая заподозрили в коррупции

Бывший министр обороны КНР, генерал Ли Шанфу находится под следствием по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщило Центральное телевидение страны (CCTV).

Власти Китая приняли решение исключить чиновника из членов Коммунистической партии (КПК), а также аннулировать его статус представителя 20-го Всекитайского съезда КПК. Расследование в отношении экс-министра началось еще в августе 2023 года в связи с «серьезными дисциплинарными нарушениями».

Сообщается, что Ли Шанфу «утратил партийные принципы, своим поведением подвел центральный комитет КПК и центральную военную комиссию под удар», а также нанес ущерб имиджу руководства. На посту министра обороны КНР он работал с 12 марта по 24 октября 2023 года.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей по итогам шестой сессии, которая прошла в Пекине 20-24 октября 2023 года, также принял решение о снятии Ли Шанфу с постов министра обороны, члена Госсовета КНР и члена центрального военного совета КНР. О причинах отставки экс-министра до сих пор неизвестно.

До отставки генерал работал директором космодрома Сичан, заместителем командующего Силами стратегического обеспечения НОАК, а также возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая.

В конце декабря 2023 года новым министром обороны Китая стал главком ВМС Дун Цзюнь.

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