Во Владивостоке неизвестный избил инвалида его же коляской

Житель Владивостока напал на инвалида-колясочника, повалил его на землю и начал бить по голове коляской и стеклянной бутылкой. Об этом сообщил в Telegram-канал @FATALITYVDK.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Тунгусская и попал на видео. На кадрах ролика, опубликованного в сети, злоумышленник подходит к сидящему в инвалидном кресле мужчине и жестоко избивает его. Нападавший выбил из-под инвалида коляску и несколько раз ударил ей пострадавшего.

Избиение остановили прохожие, агрессора забрали в отдел полиции, а потерпевшего увезли на скорой помощи. По данным портала Vladivostok1, конфликт мог произойти на почве личной неприязни. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Иркутской области подростки избили мужчину на детской площадке. Житель Ангарска распивал спиртное на детской площадке. Поведение нетрезвого незнакомца не понравилось группе проходивших мимо подростков. Между мужчиной и школьниками возник конфликт, быстро переросший в драку. Молодые люди повалили пьяного на землю и избили.

Ранее девочки-подростки догнали и избили 64-летнего инвалида, потому что им было скучно.