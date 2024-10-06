Подростки толпой избили мужчину, который выпивал на детской площадке

В Ангарске полицейские устанавливают обстоятельства конфликта между мужчиной и подростками на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По предварительной информации, житель Ангарска распивал спиртное на детской площадке. Поведение нетрезвого незнакомца не понравилось группе проходивших мимо подростков. Между мужчиной и школьниками возник конфликт, быстро переросший в драку. Молодые люди повалили пьяного на землю и избили.

По данным регионального УМВД, пострадавший не обращался с заявлением в правоохранительные органы, личности подростков устанавливаются. Проверку также проводит прокуратура Иркутской области.

До этого сообщалось, что в Тульской области мужчина напал на несовершеннолетнего из-за его прически. Юноша упал на землю и потерял сознание, в это время пьяный злоумышленник набросился на его друга, у которого впоследствии диагностировали перелом челюсти, черепно-мозговую травму и множественные ушибы, а также наложили швы в трех местах. Избитым молодым людям помогли прохожие.

Ранее в Туле банда подростков жестоко избила инвалида в его квартире.