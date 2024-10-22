Красный Крест раскрыл судьбу более тысячи пропавших жителей Курской области

Сотрудники Российского Красного Креста (РКК) помогли найти более тысячи жителей Курской области, которые считались пропавшими без вести. Об этом сообщили в Telegram-канале организации.

«Установлена судьба и восстановлена семейная связь с 1 073 лицами, в числе которых 860 гражданских, 213 военнослужащих», — говорится в сообщении.

В организации добавили, что на текущий момент поступило 5631 обращение о восстановлении семейных связей. Около 60% из них пришлось на жителей Суджанского района. В РКК отметили, что одного человека могут искать несколько родственников, соседей и знакомых.

Бои в Курской области ведутся с 6 августа. 14 октября федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что из российского региона эвакуировали более 112 тысяч человек, 12 тысяч из которых находились в пунктах временного размещения и в социальных учреждениях. Еще около 40 тысяч человек отказались от эвакуации и вернулись домой.

Ранее Россия попросила Украину установить местонахождение пропавших жителей Курской области.