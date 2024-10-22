Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Красный Крест раскрыл судьбу более тысячи пропавших жителей Курской области

Российский Красный Крест помог найти более тысячи жителей Курской области

close
Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Сотрудники Российского Красного Креста (РКК) помогли найти более тысячи жителей Курской области, которые считались пропавшими без вести. Об этом сообщили в Telegram-канале организации.

«Установлена судьба и восстановлена семейная связь с 1 073 лицами, в числе которых 860 гражданских, 213 военнослужащих», — говорится в сообщении.

В организации добавили, что на текущий момент поступило 5631 обращение о восстановлении семейных связей. Около 60% из них пришлось на жителей Суджанского района. В РКК отметили, что одного человека могут искать несколько родственников, соседей и знакомых.

Бои в Курской области ведутся с 6 августа. 14 октября федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что из российского региона эвакуировали более 112 тысяч человек, 12 тысяч из которых находились в пунктах временного размещения и в социальных учреждениях. Еще около 40 тысяч человек отказались от эвакуации и вернулись домой.

Ранее Россия попросила Украину установить местонахождение пропавших жителей Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами