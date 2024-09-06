Сотрудники таможни признали вину в получении взятки от экс-главы подразделения «Лукойла»

Руководители Центральной энергетической таможни ФТС России признали вину в получении взятки от бывшего главы одного из структурных подразделений ПАО «Лукойл» Алексея Степанова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В числе обвиняемых находятся Алексей Акимов, Сергей Петрович и Андрей Брехов. Им предъявили обвинения в получении взятки в особо крупном размере и незаконном разглашении охраняемой информации. В апреле 2024 года Басманный районный суд поместил обвиняемых под домашний арест, хотя следствие настаивало на более строгой мере.

Согласно материалам дела, за взятку руководители и их подельники передали взяткодателям статистические материалы нефтедобывающих организаций. Эти документы составляли охраняемую законом налоговую тайну.

В апреле 2024 года Басманный суд Москвы арестовал Алексея Степанова по делу о даче взятки чиновникам Центральной энергетической таможни ФТС РФ. Кроме дачи взятки Степанову вменяется разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну.

Ранее суд вынес приговоры по делу о хищении в Росгвардии.