Суд арестовал имущество генерала Беглова по делу о взятках

Басманный суд Москвы арестовал имущество по уголовному делу о получении взятки бывшего заместителя начальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова. Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из постановления суда, по делу арестована недвижимость в Подмосковье: две квартиры в Одинцовском районе, дача в Можайском районе, доля в квартире в Балашихе вместе с машино-местом и автомобиль Volkswagen Tiguan 2011 года выпуска.

«Всего по делу арестовано имущество на 49 миллионов рублей», — отметили в сообщении.

Кроме того, под арест попали деньги на счету в одном из российских банков, сумму в судебной инстанции не уточнили.

В 2023 году стало известно о крупном коррупционном деле. Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила о задержании двух высокопоставленных сотрудников ведомства по подозрению в получении взятки в 3,8 млн руб. Задержанными оказались генерал ФТС Беглов и глава центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковник Александр Алеев.

Ранее Volkswagen подал в суд на российские таможни, потребовав 300 млн рублей.