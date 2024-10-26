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На Украине заявили, что украинцы переезжают жить в Россию

Панченко: украинцы переезжают с Украины в Россию и на ее новые территории

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Vasily Fedosenko/Reuters

Люди переезжают с Украины в РФ и на ее новые территории. Об этом сообщила украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X.

По словам Панченко, украинцы бегут от режима президента страны Владимира Зеленского не только в Европейский союз и каноническую часть России, но и в ее новые регионы.

«Там нет мобилизации. Нет украинизации. Россия предлагает компенсацию в размере $500 за квадратный метр разрушенного жилья. Можно говорить на украинском или русском языке», — пояснила она.

Журналистка отметила, что таким является «результат политики Зеленского».

В конце сентября Панченко заявила, что президент Украины лжет всей стране о реальных потерях Вооруженных сил Украины на фронте.

17 сентября американская газета The Wall Street Journal сообщала, что потери украинских войск за все время с начала боевых действий составляют примерно 480 тыс. солдат, включая раненых.

Ранее Путин заявил, что НАТО не жалко украинцев.

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