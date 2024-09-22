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Зеленского уличили во лжи относительно потерь ВСУ

Украинская журналистка Панченко: Зеленский врет о реальных потерях ВСУ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский лжет всей стране о реальных потерях ВСУ на фронте. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Зеленский лжет… Он говорит, что их гораздо меньше 80 тысяч! Но он никогда не скажет нам точное число (потерь – прим. ред.)», - подчеркнула она.

По мнению украинской журналистки, глава государства намеренно не говорит о реальных потерях ВСУ на фронте, поскольку стремится создать иллюзию благоприятной обстановки в армии и стране.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ перебрасывают на Курское направление другие подразделения, так как понесли на нем большие потери.

17 сентября американская газета The Wall Street Journal сообщала, что потери украинских войск за все время с начала боевых действий составляют примерно 480 тыс. солдат, включая раненых.

Ранее сообщалось, что Вашингтон сменит стратегию на Украине из-за слабости своих танков.

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