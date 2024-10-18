Путин заявил, что НАТО не жалко украинцев

Организации Североатлантического договора (НАТО) не жалко украинцев, а Россия думает о своих солдатах. Об этом во время встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«НАТО не жалко украинцев, не их солдаты, они обслуживают интересы США, в этом смысле их тоже не жалко. Но мы думаем о своих солдатах, думаем о технике. <...> Вот разница в чем», — сказал Путин.

Президент отметил, что когда Россия думает о своих бойцах, она думает о том, как обеспечить мир в том числе мирными средствами.

Также российский лидер заявил, что Россия готова продолжать борьбу с НАТО.

Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы как можно быстрее завершить конфликт на Украине. Он отметил, что Россия понимает, что украинский конфликт является «раздражителем» в мировых делах, и стремится завершить его как можно скорее. Он заявил, что России нужны условия долгосрочного мира, а не перемирие на некоторое время.

Ранее Путин прокомментировал мирные инициативы Бразилии и КНР по Украине.